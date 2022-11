WM 2022 in Katar: Argentinien und Messi müssen offenbar auf wichtigen Spieler verzichten

Lo Celso, der von Tottenham Hotspur an Villarreal ausgeliehen ist, verletzte sich am vergangen Sonntag - nur zwölf Tage vor Turnierstart. Im Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao, das 0:1 verloren wurde, musste der 26-Jährige bereits in der 24. Minute ausgewechselt werden.