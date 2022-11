WM 2022 Katar heute: Lewandowski mit Polen und Messis Argentinien gefordert - LIVE im TV, Stream, Ticker

Für Dänemark ist die Ausgangslage ebenfalls relativ einfach: verlieren verboten! Bei einem Sieg oder Remis hätten die Skandinavier im letzten Spiel gegen Australien noch die Chance auf das Weiterkommen. Allerdings hängt viel von dem Ergebnis zwischen Tunesien und den Jungs von Down Under ab, ob man es dann in der eigenen Hand hätte oder auf das Ergebnis auf dem anderen Platz abhängig ist.