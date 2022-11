WM 2022: Luis Enrique mit rührender Botschaft an verstorbene Tochter - Spanien-Coach emotional vor Duell mit Deutschland

Im Alter von nur neun Jahren war bei Xana Martinez Osteosarkom, ein Knochentumor, festgestellt worden. Unmittelbar nach der Diagnose legte ihr Vater, Luis Enrique, sein Amt als Nationaltrainer Spaniens nieder, weil er ganz für seine Tochter da sein wollte. Dennoch verstarb Xana nach fünf Monaten, am 29. August 2019, an den Folgen der Krankheit (Luis Enrique trauert: Tochter stirbt mit neun Jahren an Knochenkrebs).