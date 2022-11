WM 2022: Moderatorin trägt One-Love-Binde live im TV

Bereits einige Tage zuvor machte die ehemalige englische Nationalspielerin klar, wie sie zu den Gegebenheiten in Katar steht. „Sie sind nicht schwul. Sie werden es nie verstehen, in ein Land zu reisen, in dem Sie um Ihr Leben fürchten müssen, weil Sie sich entschieden haben, jemanden zu lieben“, griff sie FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dessen umstrittener Verteidigung des WM-Gastgebers an.