WM 2022: Muss Flick auf die geballte Bayern-Power setzen?

Aufgrund Musials Hochform fällt der Ausfall des für gewöhnlich gesetzten Thomas Müller bei den Münchnern gar nicht ins Gewicht. So sagte Nagelsmann jüngst, er hätte in der Offensive zahlreiche Optionen, sodass Müller seine Verletzung in Ruhe auskurieren könne, um fit für die WM zu werden.