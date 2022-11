WM 2022: Roma-Talent lehnt WM-Nominierung für Australien ab

Das Spielmacher-Talent wechselte 2020 aus der Jugend von West Sydney in den Nachwuchs der Giallorossi. Dort hat er sich in den letzten Wochen unter Roma-Coach José Mourinho in der ersten Mannschaft festgespielt und in fünf Pflichtspielen zwei Torbeteiligungen gesammelt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)