WM 2022: Diese Stars verpassen die Fußball-Weltmeisterschaft - Werner, Pogba, Kanté, Haaland, Salah, Jota fehlen

Der Stürmer von Atlético Madrid verletzte sich bei der 2:3-Pleite gegen den FC Cadiz am Knöchel schwer und wird die WM in Katar deswegen wohl verpassen. In einem ersten Statement der Rojiblancos heißt es, Morata habe ein „Weichteilödem im Knöchel“. Eine Verletzung, die in der Regel mehrere Wochen Pause mit sich bringt.