WM 2022: So fliegt Deutschland heute schon raus -das ist die Konstellation in Gruppe E

Es könnte dann zum Horror-Szenario kommen, dass sich Spanien und Japan am letzten Spieltag auf ein Unentschieden „einigen“ und auf jeweils fünf Punkte kommen. In dem Fall könnte das DFB-Team so viele Tore schießen, wie es will. Es bliebe bei nur vier Punkten, das Aus wäre besiegelt.