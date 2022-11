WM 2022: Van Gaal vor Auftakt der Niederlande angriffslustig: „Ich möchte Weltmeister werden"

Bei seinem neuerlichen Vorhaben erhält van Gaal prominente Unterstützung. Neben ihm werden mit Edgar Davids und Danny Blind zwei weitere Ikonen des niederländischen Fußballs auf der Trainerbank Platz nehmen. Und egal wie das Abenteuer in Katar endet, für van Gaal wird nach dem Turnier in Katar so oder so Schluss sein – mit Ronald Koeman ist der Nachfolger schon gefunden.