WM 2022: Viermal Note 5, nur ein Debütant überzeugt - Deutschland in der Einzelkritik

YOUSSOUFA MOUKOKO (bis 45.): Vor wenigen Tagen in den WM-Kader berufen und im Oman gleich das Länderspiel-Debüt - der BVB-Stürmer, der am Sonntag 18 Jahre alt wird, war bei seinem ersten A-Länderspiel leider kaum eingebunden ins (nicht vorhandene) Offensivspiel. War lange Zeit gar nicht zu sehen, hatte aber dann die beste Torchance, die kurz vor der Pause an den Pfosten knallte (45.). SPORT1-Note: 5