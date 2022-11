WM 2022: Debütant rettet DFB-Team bei Generalprobe vor Blamage gegen Oman

Das erste WM-Spiel hat die Flick-Auswahl am 23. November. Dann geht es in ar-Rayyan im Khalifa International Stadium gegen Japan. Darauf will sich Manuel Neuer nun konzentrieren und „die ersten drei Punkte einfahren“. Dafür war der Oman laut Neuer genau der richtige Gegner. Japan stehe sehr kompakt und spiele geradlinig nach vorne. „Das haben wir in der zweiten Halbzeit auch oft gesehen von den Omanis.“