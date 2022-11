WM 2022: Wird er jetzt zum deutschen WM-Verlierer? Das Havertz-Dilemma

„Hansi Flick hat so viele Granaten im Team. Wenn du, wie Havertz gegen Japan, ein Spiel mal nicht performst, dann bist du raus“, so Boateng in seiner WM-Kolumne. „Als falschen Neuner sehe ich ihn sowieso nicht, auf der Zehn und auf dem Flügel ist die Konkurrenz enorm hoch. Ich sehe ihn gerade nicht in der Startelf!“ (KOLUMNE: „Er hat das Zeug zum WM-Helden“ für Deutschland!)