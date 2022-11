"Kann es nicht glauben": Moukoko emotional - Reaktionen, Stimmen zum deutschen WM-Kader

Er betonte: „Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt und ich bin einfach unfassbar glücklich und überwältigt. Ein besonderes Dankeschön möchte ich an meine Familie richten, Edin Terzic, Sebastian Geppert, Peter Herrmann und das gesamte Trainerteam von Borussia Dortmund und meinen Berater Patrick Williams - ich danke Euch, dass Ihr so an mich geglaubt habt.“