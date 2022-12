WM 2022: Angel Di Maria vergießt Tränen im WM-Finale

Nachdem Lionel Messi seine Argentinier gegen Frankreich per Elfmeter in Führung gebracht hatte, legten die Südamerikaner in Person von Ángel Di Maria in der 36. Minute nach. Der Torschütze wurde im Anschluss von seinen Emotionen übermannt und hatte Tränen in den Augen. (Hier geht‘s zum LIVETICKER)