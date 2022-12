WM 2022: Bierhoff-Nachfolge? Entscheidung bei Matthias Sammer wohl gefallen

Sammer hatte sich nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar für einen starken Sportdirektor ausgesprochen. Er selber habe genug Fehler gemacht in seinem Leben, aber den Fehler, diese Position abzuschaffen, auf die Idee müsse man erstmal kommen, meinte Sammer, der in diesem Zusammenhang den Namen Lothar Matthäus ins Spiel brachte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)