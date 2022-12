WM 2022: Diesen Fehler darf Flick jetzt nicht machen - Kommentar

Neuendorf und Watzke, so ist nämlich zu hören, wollen an ihm festhalten. Flick selbst wiederum will eigentlich auch weitermachen. Der gebürtige Heidelberger sollte allerdings nicht den Fehler machen und in der Krisensitzung große Wünsche stellen. In der Rolle des Forderers ist er nach dem Turnier-Debakel nicht. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)