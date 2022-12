WM 2022: Kroatien-Legende Ivan Rakitic verhöhnt Belgien-Star Romelu Lukaku nach Chancenwucher

Die Leistung des 29-jährigen Stürmers sorgte für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auch der ehemalige kroatische Nationalspieler Rakitic meldete sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu Wort. In der Videobotschaft verhöhnt der Ex-Schalker Lukaku: „Wir müssen ihm einen Monat Urlaub in Split bezahlen“, spottete Rakitic über die Chancenverwertung des Belgiers. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)