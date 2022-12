WM 2022: Kroatiens unglaubliche WM-Statistik!

Kroatien und Verlängerung, das passt bei einer Weltmeisterschaft einfach zusammen. Sogar so gut, dass Kroatien an fünf der letzten sieben Verlängerungen bei WM-Endrunden beteiligt war. Alle fünf Verlängerungen überstand die kroatische Auswahl in der Folge. (DATEN: WM-Spielplan 2022)