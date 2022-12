WM 2022: Mr. Avocado Head - Walid Regragui ist der Macher des Marokko-Märchens

Die erbrachten Leistungen belegen den Sinneswandel, den die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer durchlebt. Sorgten Unruhen zwischen den in Marokko geborenen Spielern und jenen, die im Ausland aufgewachsen sind, in der Vergangenheit häufig für Unruhe, treten die Löwen vom Atlas in Katar als geschlossene, harmonische Mannschaft auf.