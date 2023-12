"Müssen Vertrauen geben": U17-Coach Wück appelliert an Klubs

Christian Wück war „so dermaßen stolz“ auf seine U17-Weltmeister nach deren historischem Triumph in Indonesien.

Nun hofft der DFB-Junioren-Trainer auf die Weiterentwicklung seiner Schützlinge und appelliert dabei auch an die Klubs. „Der nächste Schritt“ müsse nun von den Spielern kommen „und muss im Verein stattfinden“, betonte Wück nach dem Empfang der Mannschaft am Frankfurter DFB-Campus am Montag.