"Nicht überrascht": Goretzka reagiert auf Nagelsmanns Worte

Julius Schamburg 07.03.2026 • 00:24 Uhr Leon Goretzka spricht offen über seine Verbindung zu Julian Nagelsmann. Dessen Worte hätten ihn nicht überrascht.

Leon Goretzka hat auf die erstaunlich offene Rückendeckung von Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert - und seine besondere Beziehung zu dem 38-Jährigen hervorgehoben.

„Ich sehe das ganz sicher nicht - so wie es einige interpretiert haben - als Freifahrtschein. Ich sehe das als Motivation. Julian und ich haben natürlich schon eine spezielle Verbindung, schon bei Bayern“, sagte Goretzka nach dem Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) bei Sky.

Goretzka: „Ich bin stolz“

„Wir haben auch eine schwierige Zeit gehabt bei der EM, wo wir natürlich schon auch unterschiedlicher Meinung waren. Und trotzdem: Ich bin ein Stück weit stolz darauf, dass wir das zusammen ausgeräumt haben“, erklärte Goretzka.

Fast zwei Jahre später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Goretzka kam in alle sechs WM-Qualifikations-Spielen zum Einsatz, ebenso bei den vier Partien in den Nations-League-Finals.

„Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir dabei sind. Da möchte man das Vertrauen, das man bekommt, natürlich zurückzahlen. Das werde ich versuchen“, sagte Goretzka an.

Dass Nagelsmann ihm nun öffentlich den Rücken stärkt, habe Goretzka „nicht überrascht“: „Ich habe mich in der Quali auf der Position sehr wohl gefühlt und ich weiß auch, was Julian von mir auf der Position erwartet. Dementsprechend hat es mich nicht überrascht.“

Der FC Bayern trennt sich von Goretzka

Nach dem großen Turnier im Sommer wird für Goretzka eine neue Ära beginnen, denn sein Vertrag bei den Bayern läuft aus.

„Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass man schon dankbar sein muss. Das vergisst man hier und da natürlich auch mal, weil man das Gefühl hat, das ist alles so selbstverständlich“, erklärte Goretzka.

Vor dem 4:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem Goretzka in der Startelf gestanden und mit einem Chipball sehenswert das 1:0 von Luis Díaz vorbereitet hatte, habe Goretzka sich gedacht: „Komm, versuch das einfach zu genießen. Es hat auch gut geklappt.“

Was seine Zukunft auf Vereinsebene angeht, bestätigte Goretzka, dass es ihn reizen würde, Erfahrung im Ausland zu sammeln. „Vielleicht ist es auch die letzte Chance. Ich möchte schon nochmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen“, erklärte der gebürtige Bochumer.