"Schlag ins Gesicht!" Lothar Matthäus wird beim Torhüter-Thema deutlich

Julius Schamburg , Conrad Fröhlich 16.05.2026 • 14:59 Uhr Die Anzeichen verdichten sich, dass Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehrt. Experte Lothar Matthäus befürwortet dies, denkt aber auch an Oliver Baumann. Dietmar Hamann hält wenig von einem möglichen Neuer-Comeback.

Lothar Matthäus hat sich für Manuel Neuer als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA ausgesprochen und verdeutlicht, was eine Nominierung für Oliver Baumann bedeuten würde.

Ob er Neuer an Julian Nagelsmanns Stelle mitnehmen würde? „Ja, aber ich würde vorher mit Oliver Baumann sprechen – oder ich hätte schon mit ihm gesprochen. Es sind ja nur noch fünf Tage bis zur Kadernominierung“, sagte Matthäus bei Sky.

WM 2026: Neuer steht offenbar im vorläufigen Kader

„Manuel Neuer steht auf dieser Liste. Wenn Manuel Neuer draufsteht, dann plant man natürlich auch mit Manuel Neuer“, sagte Matthäus. Am 21. Mai wird Nagelsmann dann den endgültigen 26-Mann-Kader bekanntgeben.

„Es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für Oliver Baumann. Vor allem, wenn man bis jetzt noch nicht mit ihm gesprochen hat. Man hätte ihn zumindest darauf vorbereiten sollen, meiner Meinung nach aus menschlicher Sicht auch müssen“, urteilte Matthäus.

Schließlich habe Nagelsmann erst Ende März klargestellt, dass „Olli (Oliver Baumann, d. Red.) die Eins ist und Alex (Alexander Nübel, d. Red.) die Zwei.“

Matthäus: „Manuel Neuer ist der beste Torhüter Deutschlands“

Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen hielt sich derweil mit Prognosen zurück: „Das spricht für Manuel, dass das Thema wieder da ist. Denn er ist einfach einer, wenn nicht der beste deutsche Torhüter. Und er war nicht ohne Grund mehrfach Welttorhüter. Ansonsten obliegt die Mannschaftsaufstellung dem Bundestrainer“, sagte der 58-Jährige bei Sky.

Was soll er „an dieser Stelle sagen? Ich wünsche Manuel, dass er mit den Entscheidungen glücklich ist, die er trifft.“

Und auch Trainer Vincent Kompany „weiß nur, wer heute aufgestellt ist. Nein, ich möchte bei diesem Thema keine Rolle spielen. Ich gehe immer davon aus, dass das, was Sie berichten, auch meine Information ist. Das ist die Situation.“

Matthäus betonte indes auch, dass Manuel Neuer dem Bundestrainer „natürlich auch das Go geben muss, dass er zur Weltmeisterschaft mitfährt“. Noch seien alles Spekulationen, aber für ihn klar: „Manuel Neuer ist der beste Torhüter Deutschlands.“

An Baumanns Stelle würde Matthäus mit zur WM fahren, aber nur „wenn man mit mir offen und ehrlich umgeht. Wenn ich es im letzten Moment erfahre, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich diesem Trainer dann vertrauen kann.“

Da Neuer das Thema Nationalmannschaft immer wieder nachdrücklich für abgeschlossen erklärt hatte, müsse man sich nun überraschen lassen.

Hamann: „Ich würd’s nicht machen“

Etwas anders bewertete TV-Experte Dietmar Hamann den Neuer-Komplex. „Ich würd’s nicht machen“, sagte Hamann. Als Grund nannte er die WM-Qualifikation und die Vorbereitungsspiele, bei denen schließlich zumeist Baumann das Tor hütete.

„Es steht in den Sternen, ob Neuer mitfährt, aber jetzt dann nach dem letzten Saisonspiel zu sagen: ‚Der Neuer ist wieder da.‘ Oder er (Neuer, d. Red.) sagt: ‚Ich bin wieder hier, ich spiele jetzt die Weltmeisterschaft.‘ Ich halte das für keine gute Idee. Ich glaube, dass es so kommen wird“, legte sich Hamann fest.

Der 98-malige Nationalspieler Michael Ballack erklärte bei DAZN: „Die Zeichen verdichten sich, dass er dabei sein wird. Wenn er dabei ist, wird auch die Nummer eins sein. Er ist ein Unterschiedsspieler. Das galt es ja zu bewerten für ihn selbst.“

Neuer hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der Heim-EM 2024 bekannt gegeben. Erst am Freitag verlängerte er sein Arbeitspapier beim FC Bayern um ein weiteres Jahr bis 2027.