Dieser Nagelsmann-Auftritt darf mit Spannung erwartet werden

Johannes Behm 13.05.2026 • 14:44 Uhr Julian Nagelsmann wird am Samstagabend im TV Rede und Antwort stehen. Der Auftritt des Bundestrainers darf mit Spannung erwartet werden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Samstag um 23 Uhr zu Gast im „aktuellen sportstudio“ im ZDF sein. Fünf Tage vor der Kader-Nominierung für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht der Bundestrainer Moderator Jochen Breyer Rede und Antwort. Im Stream wird die Sendung bereits um 22.30 Uhr zu sehen sein.

Ursprünglich sollte der DFB-Kader für die WM bereits am 12. Mai verkündet werden. Um sich mehr Spielraum im Hinblick auf angeschlagene oder verletzte Spieler zu ermöglichen, verschob der DFB den Termin auf den 21. Mai. Insgesamt 26 Spieler darf der Kader für die Weltmeisterschaft enthalten.

Im Gespräch mit Breyer soll es laut dem ZDF unter anderem auch darum gehen, wie Nagelsmann die verbleibenden Tage bis zur Nominierung nutzen möchte und mit welchen Zielen er in das Turnier geht. Spannend dürfte auch sein, ob sich Nagelsmann zur Debatte um Manuel Neuer zu Wort meldet – und ob er auf die Kritik von Uli Hoeneß reagiert.

Nagelsmann wählt Auftritte mit Bedacht

Zahlreiche Experten hatten sich eine Neuer-Rückkehr in die Nationalmannschaft gewünscht – und zuletzt sollen sich beim Torhüter die Anzeichen für eine Rückkehr verdichtet haben. Nagelsmann hatte das Thema zuletzt abgeblockt. Gibt es nun eine Kehrtwende?

Bei Joshua Kimmich hatte Nagelsmann damals im Sportstudio eine Positionsveränderung angedeutet – der Bayern-Star spielte dann bei der EM als Rechtsverteidiger.