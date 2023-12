DFB-Team: Nagelsmanns bemerkenswerte Kehrtwenden

Nagelsmann schließt Kimmich als Rechtsverteidiger nicht aus

Der Bundestrainer deutete an, dass Joshua Kimmich künftig im Nationalteam auf der rechten Verteidigerposition auflaufen könne. Mitte November vor dem Türkei-Spiel hatte er noch erklärt : „Ich sehe ihn als Sechser, nicht als Rechtsverteidiger. Doch am Samstag antwortete er auf die Frage von ZDF -Moderator Jochen Breyer, warum er den Bayern-Star nicht auf diese Position ziehe: „Das habe ich nie ausgeschlossen.“

Nagelsmann: Kimmich kann auch rechts hinten Einfluss haben

Havertz-Experiment ist beendet

Seine Mannschaft will er nun so umstrukturieren, dass sie nicht mehr so anfällig für Gegentore ist. „Wir müssen ein bisschen was an der Kaderstruktur ändern, um mehr Verteidigungsmonster zu werden.“ Gleichzeitig rückte er damit von seinem Plan ab, die elf besten Fußballer aufzustellen.