WM-Umfrage: Kein Manuel Neuer! Fans wollen Oliver Baumann

Niklas Senger 20.05.2026 • 16:59 Uhr Wen wollen die Fans bei der WM 2026 im Tor der deutschen Nationalmannschaft sehen? Eine Umfrage gibt Aufschluss und verschafft ein deutliches Ergebnis.

Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des deutschen Kaders für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kader sind bereits zahlreiche Informationen an die Öffentlichkeit durchgesickert und werden von Fans seither heiß diskutiert.

Eine Entscheidung, die offenbar von sehr vielen Fans kritisch gesehen wird. Laut einer repräsentativen Umfrage von bundesligabarometer.de, bei der 6.528 Fans befragt wurden, gaben nur 22,5 Prozent an, Manuel Neuer mit zur WM nehmen zu wollen.

Vertrauen in Nagelsmann scheint gering

Bei drei Auswahlmöglichkeiten wurde stattdessen Baumann mit 81,1 Prozent zum klaren Favoriten ausgemacht, gefolgt von Alexander Nübel (64,4 Prozent), Jonas Urbig (33,8 Prozent) und Noah Atubolu (22,5 Prozent).

Insgesamt scheint das Vertrauen der Fans in den Bundestrainer nur gering auszufallen. Lediglich 52,9 Prozent der Befragten gaben an, Vertrauen in Nagelsmann zu setzen, dass die richtigen Spieler nominiert werden. Zumal der DFB-Coach den Zustand seiner Spieler am besten einschätzen könne.

Nur zwei Kandidaten auf eine WM-Nominierung wurden derweil in mehr als 90 Prozent der Fälle genannt. Joshua Kimmich (93,8 Prozent) und Florian Wirtz (93,3 Prozent) dürften beim Turnier ohnehin zu den Schlüsselspielern zählen.