WM-Umfrage: Kein Manuel Neuer! Fans wollen Oliver Baumann

Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des deutschen Kaders für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kader sind bereits zahlreiche Informationen an die Öffentlichkeit durchgesickert und werden von Fans seither heiß diskutiert.
Umfrage: Fans wollen Baumann
Die wohl brisanteste Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Nach SPORT1-Informationen kehrt Manuel Neuer bei der WM als Nummer eins zurück ins deutsche Tor. Oliver Baumann soll fortan nur noch der Ersatzmann sein.
Eine Entscheidung, die offenbar von sehr vielen Fans kritisch gesehen wird. Laut einer repräsentativen Umfrage von bundesligabarometer.de, bei der 6.528 Fans befragt wurden, gaben nur 22,5 Prozent an, Manuel Neuer mit zur WM nehmen zu wollen.
Vertrauen in Nagelsmann scheint gering
Bei drei Auswahlmöglichkeiten wurde stattdessen Baumann mit 81,1 Prozent zum klaren Favoriten ausgemacht, gefolgt von Alexander Nübel (64,4 Prozent), Jonas Urbig (33,8 Prozent) und Noah Atubolu (22,5 Prozent).
Insgesamt scheint das Vertrauen der Fans in den Bundestrainer nur gering auszufallen. Lediglich 52,9 Prozent der Befragten gaben an, Vertrauen in Nagelsmann zu setzen, dass die richtigen Spieler nominiert werden. Zumal der DFB-Coach den Zustand seiner Spieler am besten einschätzen könne.
Nur zwei Kandidaten auf eine WM-Nominierung wurden derweil in mehr als 90 Prozent der Fälle genannt. Joshua Kimmich (93,8 Prozent) und Florian Wirtz (93,3 Prozent) dürften beim Turnier ohnehin zu den Schlüsselspielern zählen.
Streitbar scheinen hingegen weiter Personalien wie Leroy Sané (23,8 Prozent), Antonio Rüdiger (26,2 Prozent) oder Said El Mala (39,4 Prozent).