FC Bayern: Verhalten von Michael Olise wirft Fragen auf

Stefan Kumberger 22.06.2026 • 17:39 Uhr Michael Olise ist bekanntlich schwer zu durchschauen. Dies gilt auch für eine zukünftigen Pläne. Der FC Bayern setzt auf Vincent Kompany, Karl-Heinz Rummenigge und den bis 2029 laufenden Vertrag.

Was plant Michael Olise wirklich? Es ist eine Frage, die die ganze Fußball-Welt zu beschäftigen scheint. Besonders genau wird das Verhalten des Franzosen natürlich beim FC Bayern beobachtet, doch deuten lässt sich vieles nicht wirklich.

Dass Olise bereits in der vergangenen Woche alle Fotos mit Münchner Bezug auf seinem Instagram-Account löschte, sorgte an der Säbener Straße durchaus für Irritationen. Nicht weil man mit einem festen sofortigen Wechselwunsch rechnet, sondern weil der Bayern-Star selbst Insidern Rätsel aufgibt. Zur Erinnerung: Bereits zu seiner Zeit bei Crystal Palace sorgte er mit der gleichen Aktion für Aufsehen, als der FC Chelsea Interesse an ihm zeigte. Ein solches Theater kann man in München nicht gebrauchen.

Dass es sich um eine Marketing-Aktion handelt, will man beim FC Bayern nicht glauben. Für Aufregung bei Social Media zu sorgen, um dann beispielsweise eine neue Mode-Kollektion oder ähnliches anzukündigen, ist denkbar. Doch im Verein traut das Olise niemand zu, obendrein wisse man über solche Aktionen eigentlich vorab Bescheid, heißt es von Insidern.

Während hinter den Kulissen so mancher Beobachter dem 24-Jährigen Berechnung unterstellt, zweifeln andere das an. Olise sei einfach etwas sorglos, heißt es. Er gibt allen Beteiligten Rätsel auf!

FC Bayern: Rummenigge und Kompany gefordert

SPORT1-Informationen zufolge setzt der FC Bayern aktuell besonders auf zwei Männer: Trainer Vincent Kompany und Ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge. Der Coach soll nah am Spieler bleiben, das Aufsichtsratsmitglied kümmert sich um die Abwehr des Interesses von Real Madrid.

Die Beziehungen zwischen den Münchnern und den Königlichen sind seit jeher exzellent. Insofern ergibt es Sinn, dass Rummenigge seinen alten Gefährten Florentino Pérez auf dem kurzen Dienstweg in die Schranken wies. Das jüngste ausufernde Statement der Madrilenen spricht Bände.

Fakt ist: In München ist man sich dessen bewusst, dass Olise während der Weltmeisterschaft naturgemäß viel Zeit mit den Real-Stars Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni verbringt. Für den FC Bayern stellen solche möglichen Einflüsterer durchaus eine Gefahr dar.

Fakt ist aber auch: Dass Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps seinem Schützling jüngst einen Verbleib beim Rekordmeister empfahl, gibt den Münchnern die Hoffnung, dass sich Olise nicht allzu viele Flausen in den Kopf setzen lässt.

FC Bayern: Olise noch bis 2029 gebunden

Obendrein ist das größte Pfund des Klubs die vertragliche Situation des Franzosen. Er ist noch bis 2029 an den FC Bayern gebunden – ohne Ausstiegsklausel.

Und: Nach den deutlichen öffentlichen Ansagen von Präsident Herbert Hainer und Klub-Patron Uli Hoeneß kann der Klub eigentlich nicht mehr zurück.