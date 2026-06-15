Auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger rügt Jürgen Klopp

Philipp Heinemann 15.06.2026 • 21:01 Uhr Auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger äußert sich kritisch zu Jürgen Klopp - und macht diesem dabei durchaus leichte Vorwürfe.

Auch Bastian Schweinsteiger hat Jürgen Klopp für dessen viel zitierten Aussagen zu Julian Nagelsmann gerügt. Der Weltmeister von 2014 befand am Montag in seiner Funktion als ARD-Experte: „Jürgen Klopp hat es nicht nötig, so einen Spruch zu machen.“

Klopp hatte in einem – wie er selbst sagt unbedachten Moment – erklärt, dass Nagelsmann „noch“ für die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft verantwortlich sei. Weil er selbst häufig als kommender Bundestrainer gehandelt wird, hagelte es Kritik für den langjährigen Liverpool-Trainer.

„Ganz Deutschland würde sich freuen, wenn er mal Bundestrainer wird“, sagte Schweinsteiger im Gespräch mit TV-Partnerin Esther Sedlaczek über Klopp. Aber: „Den amtierenden Bundestrainer in der Situation so anzuschießen, das ist nicht gut.“

Schweinsteiger verweist auf Reaktion von Nagelsmann

Klopp hatte sich vor laufenden Kameras bei Nagelsmann entschuldigt und seine eigenen Worte als „dämlich“ abgestempelt. Der ihm gegenüberstehende DFB-Coach hatte dies mit einem leichten Grinsen aufgenommen.

„Die Reaktion von Julian Nagelsmann war jetzt auch nicht groß mit Umarmung, die fanden das bestimmt auch nicht toll“, meinte Schweinsteiger noch.