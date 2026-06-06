Julius Schamburg , Tobias Wiltschek 06.06.2026 • 23:26 Uhr Julian Nagelsmann verrät den Plan mit Manuel Neuer. Für Oliver Baumann findet der Bundestrainer lobende Worte.

Julian Nagelsmann plant zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao fest mit Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

„Er wird jetzt ins Training einsteigen. Dann wird er gegen Curacao auch spielen“, sagte Nagelsmann nach dem 2:1 im letzten Test gegen Gastgeber USA bei RTL.

Nagelsmann lobt Baumann: „Sehr, sehr gut“

Gegen die USA wurde Neuer, wie schon gegen Finnland (4:0), von Oliver Baumann vertreten. „Ich möchte trotzdem noch mal ein Riesen-Kompliment an Oli machen. Leistungstechnisch sehr, sehr gut in beiden Spielen“, war Nagelsmann zufrieden.

Baumann habe „sehr gut gehalten“ und sich „in den Dienst der Mannschaft gestellt“, auch wenn er es in den letzten Wochen „nicht leicht“ gehabt habe: „Er ist ein super Typ und auch ein sehr guter Torwart.“