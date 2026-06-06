Julian Nagelsmann verrät den Plan mit Manuel Neuer

Julian Nagelsmann plant zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao fest mit Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft.
Nagelsmann verrät Plan mit Neuer
„Er wird jetzt ins Training einsteigen. Dann wird er gegen Curacao auch spielen“, sagte Nagelsmann nach dem 2:1 im letzten Test gegen Gastgeber USA bei RTL.
Nagelsmann lobt Baumann: „Sehr, sehr gut“
Gegen die USA wurde Neuer, wie schon gegen Finnland (4:0), von Oliver Baumann vertreten. „Ich möchte trotzdem noch mal ein Riesen-Kompliment an Oli machen. Leistungstechnisch sehr, sehr gut in beiden Spielen“, war Nagelsmann zufrieden.
Baumann habe „sehr gut gehalten“ und sich „in den Dienst der Mannschaft gestellt“, auch wenn er es in den letzten Wochen „nicht leicht“ gehabt habe: „Er ist ein super Typ und auch ein sehr guter Torwart.“
Im Mai wurde Neuers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft offiziell. Baumann wurde zur Nummer 2 degradiert. Nagelsmann wollte am Samstagabend die Debatte nicht neu aufmachen: „Das Gespräch wird jetzt nicht noch einmal stattfinden.“
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