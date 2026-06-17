Kylian Mbappé reagiert auf historischen Doppelpack

SID 17.06.2026 • 02:21 Uhr Kylian Mbappé wird in der Heimat für seine Bestmarke gefeiert. Er selbst blickt lieber auf die Titelmission des Teams.

Rekordjäger Kylian Mbappé steht allein auf einem Gipfel, in der Hand hält er einen weißen Ball mit der Aufschrift 58 – der Anzahl seiner Treffer für die französische Fußball-Nationalmannschaft: Doch während der Verband seinen Sturm des Ausnahmestürmers an die Spitze der nationalen Torjägerliste mit Posts in den Sozialen Netzwerken groß abfeierte, gab sich der Superstar selbst zurückhaltend. „Ich freue mich sehr, dass ich ein Stück weit in die Geschichte meines Landes eingehen konnte“, sagte Mbappé.

Generell gehe es ihm darum, „ein großes Kapitel in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft zu schreiben“ und „dafür zu sorgen, dass meine Mannschaft ins Finale kommt und die Weltmeisterschaft gewinnt. Das war schon immer mein Ziel, und das habe ich immer über alles andere gestellt“, betonte der 27-Jährige aus. Wenn er seine Karriere irgendwann beende, werde er „Zeit haben“, um über Dinge wie Rekorde nachzudenken.

Am Dienstag erzielte Mbappé seine Länderspieltreffer 57 und 58 und zog dadurch am bisherigen Rekordtorschützen Olivier Giroud (57) vorbei. Solche Bestmarken werden „immer Teil meiner Persönlichkeit und meiner Karriere als Spieler bleiben“, sagte Mbappé. Er freue sich „sehr“ für seinen Kapitän, ergänzte Trainer Didier Deschamps: „Er ist noch nicht einmal 28 Jahre alt und hat den Rekord, das spricht für sich.“ Auch wenn der Angreifer mal nicht gut im Spiel sei, genüge ihm „eine Aktion“ zur Entscheidung.