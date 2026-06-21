Uli Hoeneß spricht seltenes Nagelsmann-Lob aus

Moritz Pleßmann 21.06.2026 • 19:51 Uhr Bayern-Präsident Uli Hoeneß äußert sich am Rande der BBL-Finals zu Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer erhält ein seltenes Lob.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM geäußert – und dabei ein seltenes Lob für Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgesprochen.

„Man muss festhalten, dass Deutschland gestern kämpferisch Unglaubliches geleistet hat. Es sind aber noch schwere Brocken bis zum Titel“, sagte er in der Halbzeitpause von Spiel fünf der BBL-Finals zwischen dem frisch gebackenen Meister ALBA Berlin und dem FC Bayern Basketball.

Der 74-Jährige legte nach: „Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen und der Trainer immer so gut wechselt wie gestern, kann es was werden“, prophezeite Hoeneß.

WM: Hoeneß übte wiederholt Kritik

Mit Doppelpacker Deniz Undav und Nadiem Amiri hatte Nagelsmann am Samstagabend die entscheidenden Akteure beim 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste eingewechselt. Durch den Erfolg zog Deutschland vorzeitig in die K.o.-Runde ein – nach einem 0:0 zwischen Ecuador und Curacao sogar als Gruppenerster.