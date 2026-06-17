Mario Basler prophezeit Nagelsmann-Aus nach der WM

Martin Hoffmann 17.06.2026 • 18:27 Uhr Brisante Prognose von SPORT1-Experte Mario Basler: Bei WM Aktuell sagt er voraus, dass Jürgen Klopp Julian Nagelsmann im Herbst als Bundestrainer ablösen wird.

Diese Prognose hat es in sich: SPORT1-Experte Mario Basler geht davon aus, dass Julian Nagelsmann im Herbst nicht mehr Bundestrainer sein wird – und Jürgen Klopp ihn beerben wird.

In einem TV-Auftritt für WM Aktuell auf SPORT1 bezog der Europameister von 1996 am Mittwoch Stellung zu den Irritationen um Klopps flapsige Aussagen über Nagelsmann in seiner Rolle als Analyst für MagentaTV. Er hält das Thema für nicht ausgestanden – und noch brisanter als gedacht.

Basler glaubt: Nach der WM folgt Klopp auf Nagelsmann

„Ich finde katastrophal, was da passiert ist, dass Jürgen Klopp so etwas sagt“, befand der dreimalige Meisterspieler des FC Bayern München – und führte aus: „Wir können davon ausgehen, dass Jürgen Klopp im September Nationaltrainer wird. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann das richtig gedeutet hat. Ich gehe davon aus, dass wir ab September einen neuen Bundestrainer haben.“

Klopp hatte im Vorfeld des deutschen WM-Auftakts vor laufender Kamera zusammen mit TV-Partner Thomas Müller gescherzt, dass Nagelsmann „noch“ die Mannschaft aufstelle. Er steckte dafür viel Kritik von Expertenkollegen ein – unter ihnen Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Bastian Schweinsteiger. Wiederholt wurde hervorgehoben, dass Klopp als potenzieller Nachfolger Nagelsmanns gilt, sollte die WM nicht nach Wunsch verlaufen.

Klopp hat sich mittlerweile bei Nagelsmann entschuldigt („Das ist so flapsig rausgerutscht“). Basler glaubt Klopp allerdings nicht, dass es sich tatsächlich um einen harmlosen Spaß gehandelt hat.

„Ich bin überzeugt, dass er Nationaltrainer wird“

„Ich glaube, dass das schon ein Schuss in Richtung Nagelsmann war“, bekräftigte Basler. Er glaubt, dass Klopps Entschuldigung „medialem Druck“ geschuldet sei – womöglich auch vom eigenen Arbeitgeber.

Basler ergänzte: „Ich glaube, dass das schon ein kleiner Hinweis war, was ab September passiert. Ich bin überzeugt, dass er Nationaltrainer wird.“ Nagelsmanns Vertrag beim DFB läuft bis 2028.

Im Kontext der Diskussion um Müller und Klopp bekannte Basler auch, dass er das Wirken der beiden als Expertenduo als Zuschauer bisher nur am Rande verfolgt hat – und eher wenig angetan ist.