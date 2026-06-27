WM: Plötzlich ist auch Tuchels England weiter - auch Ronaldo atmet auf

SID 27.06.2026 • 04:25 Uhr Unter anderem England und Portugal ziehen sicher in die K.o.-Runde ein. Die beiden Nationen gehören mindestens zu den acht besten Gruppendritten.

Weiterkommen auf der Couch: Durch die Ergebnisse in der Gruppe H sind gleich mehrere Nationen vorzeitig in die K.o.-Phase der Fußball-WM eingezogen.

Neben Mitfavorit England von Trainer Thomas Tuchel, Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und Deutschland-Gegner Paraguay ist auch Ghana und Ägypten die Teilnahme am Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen.

WM: DFB-Team trifft auf Paraguay

Alle Teams werden mindestens als einer der acht besten Gruppendritten abschneiden, nachdem Uruguay und Saudi-Arabien am Freitag (Ortszeit) ausgeschieden sind.

Paraguay, das am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Foxborough bei Boston auf das DFB-Team trifft, hat schon alle drei Gruppenspiele absolviert und die Gruppe D als Dritter abgeschlossen.