"Einiges abschauen": Matthäus erkennt Spanien als Vorbild

SPORT1 21.07.2026 • 06:17 Uhr Lothar Matthäus ist der Meinung, dass die deutsche Nationalmannschaft einiges von Spanien lernen kann. An Qualität mangele es der DFB-Auswahl nicht.

Lothar Matthäus sieht Weltmeister Spanien als Vorbild für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Von Spanien kann sich auch Deutschland einiges abschauen“, schrieb der 65-Jährige in seiner Sky-Kolumne. „Auch wir haben gute junge Spieler“, betonte Matthäus, wichtig sei jedoch, dass diese „nicht verhätschelt und richtig geführt werden.“ Er habe das Gefühl, „dass die jungen Spieler in Spanien geerdeter sind als bei uns.“

An der Qualität jedenfalls mangelt es dem DFB-Team laut Matthäus nicht: „Einige sagen, wir hätten zu wenig Qualität, aber einige der deutschen Nationalspieler stehen bei Real Madrid, Arsenal oder Bayern München unter Vertrag! Dort zeigen sie, dass sie es können!“, machte der deutsche Rekordnationalspieler klar.

Das fordert Matthäus von Klopp

Umso wichtiger sei es nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay, dass der designierte Nachfolger des ehemaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, die Spieler wieder einfange und klare Positionen für sie festlege. „Und er muss eine Mannschaft kreieren, in der jeder für jeden bis zum Umfallen kämpft“, forderte Matthäus.

Der Trainer müsse für seine Spieler „wie ein zweiter Vater sein, er darf sie nicht fallen lassen, sondern muss sie stärken, auch wenn sie mal schlecht spielen“, führte Matthäus aus, der sich zudem für einen direkten Weg der Kommunikation stark machte: „Wenn ich den Spielern etwas zu sagen habe, dann sage ich es ihnen persönlich und nicht in den Medien.“

Olise? So denkt Matthäus

Keine Sorgen macht sich Matthäus derweil um die Zukunft von Michael Olise beim FC Bayern. Die zuletzt aufgekommenen Spekulationen über einen möglichen Wechsel bewertet der Rekordnationalspieler gelassen. „Uli Hoeneß hat bereits vor ein paar Wochen klar Stellung bezogen und erklärt, dass der Spieler bei Bayern bleibt und Real Madrid sich den Anruf sparen kann. Olise hat einen Vertrag in München, Bayern will ihn nicht verkaufen“, sagte der Weltmeister von 1990.

Auch die Diskussion über Olises ideale Position bewertet Matthäus eindeutig. Zwar habe der Franzose zuletzt in der Nationalmannschaft auf der Zehnerposition gespielt, im Bayern-Kader gebe es für diese Rolle aber schon mehrere Kandidaten. Zwar könne Olise situativ auch im Zentrum eingesetzt werden, seine überzeugendsten Auftritte habe er bislang jedoch auf der Außenbahn gezeigt. Dort sei er bei Bayern deutlich auffälliger gewesen als zuletzt im zentralen Mittelfeld der französischen Auswahl.

Insgesamt blickt Matthäus optimistisch auf die kommende Spielzeit. „Ich denke, dass Bayern München in der nächsten Saison eine Mannschaft haben wird, die noch stärker ist als das Team der vergangenen Saison“, betonte er.

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