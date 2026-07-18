Absurde Halbzeitshow bricht sogar Fußball-Regeln

Manfred Sedlbauer 18.07.2026 • 09:41 Uhr Am Sonntag wird es erstmals eine Halbzeitshow beim WM-Finale geben. Zahlreiche Topstars werden erwartet. Die FIFA bricht damit allerdings die Fußball-Regeln.

Nur logisch, dass die Pause die regulären 15 Minuten überschreiten wird. Die FIFA verstößt damit gegen die Vorgaben.

So lange dauert die WM-Halbzeitshow

Wie die FIFA am Donnerstag mitteilte, soll direkt nach dem Halbzeitpfiff mit dem Aufbau für diese Gala begonnen werden. Dauer: Rund sechs Minuten. Anschließend ist eine elfminütige musikalische Mega-Show mit den Superstars geplant.

Nach dem Auftritt wird wieder abgebaut und der Platz umgehend bewässert. Die durch die Show verlängerte Halbzeitpause dürfte damit mindestens 25 Minuten dauern.

Die FIFA verstößt damit gegen den Kodex des IFAB (International Football Association Board), der obersten Regelinstanz des Fußballs. Dort heißt es: „Den Spielern steht eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zu.“

Eine Änderung aufgrund besonderer Umstände obliegt demnach ausschließlich dem Schiedsrichter.

XXL-Show: Negative Auswirkungen für die Spieler?

Die „größte Bühne aller Zeiten“, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino schwärmt, dürfte für viele Zuschauer ein Spektakel werden. Doch wie wirkt sich die verlängerte Pause auf die Spieler aus?

Der Organisationschef der Halbzeitshow, Hugh Evans, wurde vor dem Turnier von der Süddeutsche Zeitung wie folgt zitiert: „Wir werden uns gegenüber dem Fußball absolut respektvoll verhalten.“ Die Show solle den Fußball lediglich „ergänzen“ und „nicht verdrängen“.

Halbzeitshow soll 100 Millionen Dollar einspielen

Immerhin verfolgt die Mega-Produktion auch einen guten Zweck: Die Show sammelt für den FIFA Global Citizen Education Fund, der sich für Kinderbildung einsetzt. Bis zu 100 Millionen Dollar soll das Event einspielen.

Bereits bei der Copa América 2024 und beim Finale der Klub-WM 2025 gab es Halbzeitshows. In beiden Fällen dauerte die Einlage rund 25 Minuten.