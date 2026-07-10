Jürgen Klopp? "Jetzt haben wir unseren eigenen Deutschen"

Julius Schamburg , Madeleine Etti 10.07.2026 • 21:52 Uhr Jürgen Klopp steht vor einem Engagement beim DFB-Team. Der englische Experte Craig Hope schwärmt vom deutschen Coach - die Three Lions hätten ihn wohl auch gerne gehabt.

Jürgen Klopp steht kurz davor, Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu werden und auf Julian Nagelsmann zu folgen. Ein Glücksgriff, findet der englische Journalist Craig Hope.

„Jürgen Klopp ist der Richtige, egal, wen er trainiert. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, ihn zu haben. Hier in England halten wir unglaublich viel von ihm“, sagte Hope in der Sendung „WM Aktuell“ bei SPORT1.

Klopp „kein besonders guter Verlierer“

Klopp sei zwar manchmal „ein bisschen gereizt und kein besonders guter Verlierer. Aber zeig mir einen guten Verlierer, und du zeigst mir keinen Gewinner“, machte Hope deutlich: „Diese Eigenschaft findet man bei all diesen Spitzen-Trainern.“

Der ehemalige Liverpool-Coach verfüge über Charisma, Tatendrang, Entschlossenheit und Fachwissen, ähnlich wie Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel.

„Die deutsche Nationalmannschaft kann sich sehr glücklich schätzen, ihn zu haben. Wir haben immer gedacht, dass er irgendwann einmal sogar Trainer der englischen Nationalmannschaft werden könnte, aber ihr wart schneller. Jetzt haben wir unseren eigenen Deutschen“, sagte Hope in Bezug auf Tuchel.

Trainiert Klopp eines Tages die Three Lions?

Sollte die Ära Tuchel bei den Three Lions irgendwann zu Ende gehen, wäre Klopp der passende Nachfolger: „Er ist ein sehr guter Trainer, dem wir zutrauen würden, sehr gute Arbeit zu leisten.“