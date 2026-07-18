Kane „in die Abwehr“? Trump wundert sich über Tuchels Taktik

SID 18.07.2026 • 02:41 Uhr Der US-Präsident versteht nicht, weshalb selbst Harry Kane bei Englands Aus gegen Argentinien so viel Defensivarbeit verrichten musste.

Auch bei US-Präsident Donald Trump hat die Defensivtaktik von Thomas Tuchel beim dramatischen Aus der Engländer im WM-Halbfinale gegen Argentinien für Verwunderung gesorgt. Dass selbst sein Kumpel Harry Kane plötzlich defensiv spielen musste, sei „vielleicht ein Fehler“ gewesen, sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Trump Tower in New York: „Sie führten, und dann haben sie ihren besten Spieler in die Abwehr gestellt, ein klein bisschen offensiv müssen wir schon sein, oder? Aber was weiß ich schon vom Coaching.“

Tuchel hatte im Duell mit Lionel Messis Argentiniern beim Stand von 1:0 defensiv gewechselt und sich weitgehend aufs Verteidigen beschränkt. Diese Taktik ging schief, England kassierte späte Gegentreffer und schied aus. Dafür erhielt der deutsche Trainer viel Kritik aus der Heimat. Beim Spiel um Platz drei gegen Frankreich am Samstag (23.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) geht es nur noch um einen guten Abschluss des Turniers.

Aus Trumps Sicht könnte Kane dabei helfen. Der Bayern-Star sei bei dieser WM „fantastisch“ gewesen, lobte der US-Präsident: „Wir haben einmal Golf miteinander gespielt, er ist ein großartiger Typ.“