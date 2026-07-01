Klopp Bundestrainer? Watzke muss seine Macht ausspielen

Stefan Kumberger 01.07.2026 • 12:30 Uhr Die Zukunft des deutschen Fußballs hängt nun zu einem guten Teil vom DFB-Präsidium ab. Es ist an der Zeit, dass Hans-Joachim Watzke das Zepter in die Hand nimmt. Ein Kommentar.

Bernd Neuendorf war der Erste, der sich am Tag nach der Schmach von Boston aus der Deckung wagte. „Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt“, ließ der DFB-Präsident die Öffentlichkeit wissen.

In den kommenden Tagen werde man nun „gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“.

Es sind Sätze, die man eben so sagt, wenn eine große Fußballnation wie Deutschland zum dritten Mal hintereinander bei einer WM kläglich gescheitert ist – und wenn man Zeit gewinnen will. Was den Fans Hoffnung machen darf, ist der wichtigste Satz in Neuendorfs Statement: „Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“

WM 2026: Beim Thema Klopp kommt Watzke ins Spiel!

Gut so! Jetzt gilt es, diese klare Ansage mit Leben zu füllen und schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Julian Nagelsmann sollte rasch, aber fair die Entlassung mitgeteilt werden. Gleichzeitig braucht der deutsche Fußball zeitnah eine neue Perspektive, einen neuen Hoffnungsträger. Nach Stand der Dinge kann das eigentlich nur Jürgen Klopp sein.

Hier kommt Hans-Joachim Watzke ins Spiel. Er ist der entscheidende Mann, der über genügend Erfahrung und auch Macht verfügt, um Klopp ins Amt zu hieven. Seinen Einfluss muss er jetzt ausspielen, um der Nationalmannschaft nachhaltig zu helfen.

Der DFB darf sich jetzt nicht in ewige Diskussionen verstricken

Nichts wäre schlimmer, als wenn das DFB-Präsidium sich in ewige Diskussionen verstricken würde. Dass der Verband jederzeit in der Lage ist, sich selbst im Wege zu stehen, lässt sich gut an der aktuellen Diskussion um die Regionalliga-Reform ablesen. Dass Klopp nicht von allen Mitgliedern des Gremiums geliebt wird, ist ein offenes Geheimnis.

Zu einem Chaos darf es in der Bundestrainer-Frage jetzt trotzdem keinesfalls kommen. Watzke ist hier der richtige Mann. Er kann freundlich im Ton, aber deutlich in der Botschaft, die Richtung vorgeben.