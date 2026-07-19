Mega-Show nach Protokoll: Das ist rund das WM-Finale geplant

SID 19.07.2026 • 10:40 Uhr Show vor dem Finale, Show in der Halbzeit und viel Vergoldetes danach: Der Ablaufplan zum Endspiel.

Ein Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft ist immer etwas Besonderes. Das Endspiel in New Jersey am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien wartet aber nicht nur in sportlicher Hinsicht mit Hinguckern auf. Das Entertainment ist für den Weltverband FIFA mindestens auf einem Level mit dem Sportlichen, wie das Ablaufprotokoll nahelegt.

90 MINUTEN: So lange dauert(e) ein Fußballspiel – aber eben auch die Schlussfeier vor dem Finale. Die FIFA hielt sich mit Details zurück, doch bereits das Aufgebot der Stars verheißt einiges ab 13.30 Uhr Ortszeit: Die Popstars Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams sind dabei, auch der Streamer IShowSpeed sowie Hollywood-Star Tom Cruise sind angekündigt. Für Patriotismus mit Stars and Stripes ist ebenfalls gesorgt: Grammy- und Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson wird die US-Hymne singen, Tenor Christopher Macchio laut FIFA „eine besondere Version von ‚America the Beautiful‘ präsentieren“. Die Stadiontore öffnen deswegen bereits um 11 Uhr Ortszeit.

DONALD TRUMP: Eine frühzeitige Anreise ist jedem Inhaber der teils sündhaft teuren Tickets zu empfehlen, denn beim 104. und letzten Spiel der XXL-WM wird auch Donald Trump erstmals persönlich erscheinen. Wer bei vorherigen Besuchen des US-Präsidenten bei Sportveranstaltungen dabei war, weiß was das bedeutet: Alles dauert ein bisschen bis sehr viel länger, die Sicherheit (Trumps) will es so. Neben Trump, der trotz widersprüchlicher Selbstbezeugung wohl eher kein Tiefenkenner des Fußballs ist, und Fußball-Honoratioren um FIFA-Präsident Gianni Infantino nehmen auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne Platz. Ihr Kommen haben u.a. Spaniens König Felipe VI. und die Regierungschefs der Co-Gastgeber Mexiko (Claudia Sheinbaum) und Kanada (Mark Carney) angekündigt. Aus der deutschen Sport- und Politikprominenz wird – knapp drei Wochen nach dem deutschen Ausscheiden im Sechzehntelfinale – niemand erwartet.

HALBZEITSHOW: Nach der ersten Spielhälfte stehen wieder Musik und Entertainment im Vordergrund: Wie beim Super Bowl im American Football wird es erstmals eine Halbzeit-Show geben. Allein: Die 15 Minuten Zeitraum, die ein Fußballspiel dazu seit Anbeginn des Spiels böte, werden kaum ausreichen – denn erwartet werden die Pop-Megastars Shakira, Madonna und Justin Bieber, dazu die südkoreanische Band BTS, der nigerianische Musiker Burna Boy, der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel, die Band Coldplay und ein New Yorker Grundschulchor.