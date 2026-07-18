Conrad Fröhlich 18.07.2026 • 20:39 Uhr Geht es nach Liverpool-Legende Jamie Carragher, ist Thomas Tuchel im Vergleich zu Gareth Southgate keine Verbesserung - eher im Gegenteil.

Jamie Carragher hat Thomas Tuchels Leistung als englischer Nationaltrainer mit der seines Vorgängers Gareth Southgate verglichen. Geht es nach der Liverpool-Legende, kommt Tuchel dabei nicht besonders gut weg.

„Tuchel hat es noch schlimmer vermasselt, als Southgate es je getan hat“, lautet der Titel von Carraghers Kolumne bei The Telegraph. Anders als Southgate sei es dem deutschen Trainer nicht gelungen, sein Team ins Finale zu bringen – Southgate hatte das sowohl 2021 als auch 2024 geschafft (EM).

„England hatte Thomas Tuchel als ‚Game Changer‘ für die Endphase der Weltmeisterschaft verpflichtet“, leitete Carragher ein. „Gegen Argentinien war er genau das. Die Einwechslungen und die Umstellung der Formation durch den Trainer waren entscheidend für die jüngste demoralisierende und schmerzhafte Niederlage.„

Liverpool-Legende über Tuchel und Southgate

Carragher ist der Ansicht, „dass Southgates Bilanz zu Unrecht verunglimpft wurde – als hätte ihm nur eine einzige gelungene Einwechslung oder eine offensivere Strategie in der Verlängerung gefehlt, um Sir Alf Ramsey (Weltmeistertrainer 1966; Anm. d. Red.) nachzuahmen.“

Der Unterschied, der Tuchel nicht gut wegkommen lässt? „Kroatien, Italien, Frankreich und England waren in den Southgate-Jahren allesamt besser als England. Der Mittwochabend war aus Sicht des Trainers noch schlimmer, denn England war 72 Minuten lang besser als Argentinien.“

So sei es Southgate mit einer biederen Spielweise immerhin gelungen, favorisierte Teams auszuschalten, während Tuchels Elf als Favorit gegen Argentinien scheiterte.

Tuchel dennoch ein „Weltklasse-Trainer“

„Wenn man Southgates Mannschaft zusah, wollte man den Fernseher anschreien: ‚Tu etwas, damit wir kein Gegentor kassieren, Gareth.‘ Diesmal lautete der Aufschrei der Nation: ‚Thomas, deine Einwechslungen haben dazu beigetragen, dass es so aussieht, als würden wir ein Gegentor kassieren.'“

Für Carragher, der für Liverpool über 500 Premier-League-Spiele absolvierte, bleibt die Erkenntnis, dass auch Trainer höchster Klasse auf diesem Niveau Fehlentscheidungen mit verheerenden Folgen treffen können. „Das ist die Brutalität des Fußballs auf höchstem Niveau“, die die Three Lions ein weiteres Mal in ihrer Geschichte zu spüren bekommen hätten.

Die Liverpool-Legende betont dennoch, dass Tuchel auch nach dem WM-Halbfinale ein „Weltklasse-Trainer“ sei, und sieht den Ex-Bayern-Trainer als Teil eines viel größeren Problems.