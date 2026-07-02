WM: War's das für Goretzka und Sané im DFB-Trikot?

SPORT1 02.07.2026 • 11:19 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft tritt nach dem WM-Aus die Heimreise an. Für einige DFB-Spieler dürfte es der letzte Auftritt mit der deutschen Auswahl gewesen sein. Bei Goretzka und Sané dürfte die Zukunft bereits feststehen.

Doch der 40-Jährige ist nicht der einzige, dessen Laufbahn in der DFB-Elf endet. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer sprechen im SPORT1-Podcast „Die WM-Kabine“ über die Spieler, für die das Turnier mit der Nationalmannschaft das letzte gewesen sein dürfte.

Real-Star denkt über Rücktritt nach

„Bei Toni Rüdiger klang das alles schon sehr nach Abschied“, schildert Sedlbauer die Eindrücke aus der Mixed Zone: „Dass er überhaupt nochmal so wichtig geworden ist, lag vor allem an der Verletzung von Nico Schlotterbeck. Und in zwei, drei oder vier Jahren dürften ihm weitere junge Spieler den Rang ablaufen. Daher wäre ein Rücktritt von Rüdiger nicht überraschend.“

Der 33 Jahre alte Real-Star erklärte, sich im Urlaub Gedanken darüber machen zu wollen.

Kimmich denkt nicht ans Aufhören

Anders scheint die Situation bei dem zwei Jahre jüngeren Joshua Kimmich zu sein. „Er hat mit dem Kapitänsamt seinen Traumjob. Darüber hinaus ist er viel zu ehrgeizig, um zurückzutreten“, erklärt Kumberger.

„Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben“, verdeutlichte der Defensivmann. Wahrscheinlich ist, dass sein Wirken dann aber wieder im defensiven Mittelfeld verortet sein wird. Sedlbauer betont: „Allein durch die Umstellung nach 78 Minuten hat man gesehen: Dort ist er so viel besser aufgehoben. Seine Zukunft muss genau hier liegen.“

Bei anderen Spielern dürfte es auch aufgrund ihres Alters und ihrer Entwicklung eindeutig sein. Der 35-jährige Pascal Groß dürfte genauso wie Oliver Baumann (36) keine Zukunft im DFB-Team haben. „Baumann allerhöchstens noch als Nummer drei hinter Jonas Urbig und Alex Nübel“, prognostiziert Sedlbauer und merkt an: „Du musst gerade jetzt perspektivisch denken und deshalb braucht es auch hier einen Cut.“

Was passiert mit Goretzka und Sané?

Auch die beiden ehemaligen Münchner Leroy Sané und Leon Goretzka (Vertrag endete am 30.06.) dürften ihre letzten Minuten als DFB-Spieler in den USA gesammelt haben. „Es ist wirklich dramatisch, dass diese Spieler, in die wir so große Hoffnungen hatten, zurücktreten, ohne was mit der Nationalmannschaft gerissen zu haben“, trauert Kumberger der „Generation erfolglos“ nach.

Für die beiden Podcaster ist klar: Es wird einen Einschnitt geben. Doch genau den braucht es auch, um den deutschen Fußball wieder in die Spur zu bringen.