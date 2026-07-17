WM: Jude Bellingham teilt emotionalen Brief

Lars Hinzberg 17.07.2026 • 21:19 Uhr Nach dem WM-Aus der englischen Nationalmannschaft wandte sich Jude Bellingham nun mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit. Die stammen jedoch nicht vom Mittelfeldspieler selbst.

Die Trauer in England ist riesig. Der WM-Traum schien in diesem Jahr so nah wie schon lange nicht mehr. Wie groß die Hoffnungen auf den Titel waren, offenbarte jetzt Jude Bellingham. In einem Instagram-Beitrag teilte er ein handgeschriebenes Gedicht des Busfahrers der englischen Mannschaft.

„Der Löwe prahlt nicht laut und jagt nicht der Anerkennung der Massen hinterher. Er weiß, dass das Brüllen, das die Nacht erschüttert, entsteht, wenn Angst mit Mut begegnet wird“, eröffnet der Fahrer das vierseitige Schreiben.

Bellingham gerührt von England-Fahrer

Jude Bellingham zeigte sich vom Engagement des Mitarbeiters begeistert: „Es fiel mir wirklich schwer, die richtigen Worte für den gestrigen Tag und die letzten Wochen zu finden, aber dieser Beitrag unseres Fahrers aus Kansas trifft es ziemlich genau auf den Punkt“, untertitelte er den Social-Media-Post.

„Stärke ist mehr als bloße Geschwindigkeit oder das feste Setzen jedes Stollens. Sie lebt im eisernen Willen, den steileren Hügel erneut zu erklimmen. Der Körper ermüdet. Die Lungen werden eng, die Beine werden schwer im Kampf. Doch standhafte Geister weigern sich, sich zurückzuziehen, sie ziehen die Erschöpften wieder auf die Beine.“

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„Ausdauer ist ein treuer Freund, sie begleitet dich bis zum Ende, während andere dem Befehl des Schmerzes nachgeben, und flüstert leise: ‚Halte stand.'“

Ob diese Zeilen vor oder nach dem Argentinien-Spiel entstanden sind, geht nicht eindeutig hervor. Der kämpferische Ton wirkt aber noch recht optimistisch in Bezug auf den ersten WM-Titel seit 60 Jahren.

Tuchel nach dem WM-Aus in der Kritik

Andernfalls würde folgender Vers einiges an Brisanz bieten: „Taktik ist kein versteckter Trick, sondern auf dem Spielfeld geschliffene Weisheit. Zu wissen, wann Druck den Ausschlag gibt und wann Zurückhaltung der richtige Weg ist.“

Trainer Thomas Tuchel war nach dem Ausscheiden vor allem für seine Defensiv-Wechsel und den passiven Ansatz kritisiert worden.

England-Stars äußern sich

Neben Bellingham suchten auch andere Profis der Three Lions den Weg an die Öffentlichkeit und richteten das Wort an die Fans.

Harry Kane schrieb bei Instagram: „Es gibt im Moment keine Worte, die groß genug wären, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden. Wir waren nah dran, wirklich nah an einem weiteren Finale, aber es hat nicht gereicht. Wir haben in den letzten sieben Wochen alles gegeben, und dass es nicht gereicht hat, ist schwer zu verkraften.“