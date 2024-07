Unter Tränen: Langer verabschiedet sich von deutschen Fans

von SID 05.07.2024 • 18:17 Uhr Die deutsche Golf-Legende Bernhard Langer verpasst bei den BMW-Open in München am zweiten Tag den Cut. Es war sein letzter Auftritt auf der DP World Tour.

Das Banner war schon vor seinem letzten Schlag ausgerollt worden, „Servus Bernhard“ stand darauf. Als Bernhard Langer dann seinen letzten Put versenkt hatte, erhob sich das Publikum und applaudierte. Langer verneigte sich vor seinen Fans, wurde dann von seinem deutschen Mitstreitern Martin Kaymer und Marcel Siem umarmt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit großen Emotionen hat sich Bernhard Langer am Freitag bei den 35. BMW Open in München-Eichenried verabschiedet. Eine Runde über 73 Schläge (+1) reichte nach einer 71er-Runde am Vortag nicht, um auch an den beiden verbleibenden Turniertagen noch mit von der Partie zu sein. Gefeiert wurde Langer nach seinem letzten Auftritt auf der DP World Tour freilich dennoch.

Bernhard Langer verabschiedet sich von der DP World Tour

"Es ist hart es in Worte zu fassen, es ist ein Traum, der wahr wurde", sagte Langer im Anschluss am Mikrofon des Veranstalters mit brüchiger Stimme über seine Karriere. "Ich konnte diesen Traum über 51 Jahre lang leben. Ich habe wundervolle Erfahrungen machen können, überall auf der Welt. Ich konnte die Welt bereisen. Es hat Spaß gemacht, es war großartig."

Für den 66-Jährigen endet eine lange Reise auf der DP World Tour, die lange als Europa-Tour bekannt war. Bei 451 Starts hatte Langer 42 Siege eingefahren. Die Höhepunkte seiner Laufbahn bilden die beiden Masters-Erfolge 1985 und 1993 sowie sechs Triumphe beim Ryder Cup, 2004 sogar als Captain.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ikone hatte mit Emotionen gerechnet

„Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Träne laufen wird“, hatte Langer schon im Vorfeld des Turniers in München angekündigt. Für einen der erfolgreichsten deutschen Sportler ist es jedoch ein Abschied auf Raten. Langer, der sich im Februar die Achillessehne gerissen hat, will noch ein paar Jahre auf der US Senior Tour starten.