"Kultur des Schweigens" - DHB beklagt „erschütterndes Bild“

Auf der DHB-Präsidiumssitzung am kommenden Freitag in Leipzig soll demnach eine „vom Verband unabhängige, mit renommierten Personen besetzte Kommission“ mit den Untersuchungen beauftragt werden, „die in erster Linie aufklären soll, welche Verhältnisse und Strukturen zu sexualisierter und psychischer Gewalt führen können und welche Mittel und Wege es gibt, um dies in Zukunft besser zu verhindern und insbesondere junge Sportlerinnen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken“.