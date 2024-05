Kromer zur Trennung vom DHB: "Überrascht und enttäuscht"

Am Samstagabend hatte der DHB bekannt gegeben, den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Kromer (47) nicht zu verlängern. Die Entscheidung fiel auf der turnusmäßigen Präsidiumssitzung in Bremen.

"Natürlich bin ich von dieser Nachricht ziemlich enttäuscht, doch kurzfristig betrifft diese Entscheidung nur mich persönlich", sagte Kromer: "Jetzt geht es vor allem darum, in Paris erfolgreich zu sein. Dafür werde ich alles geben, so wie ich es in meinen vielen Jahren beim DHB bislang immer getan habe." Aufgrund seines laufenden Arbeitsvertrages will sich Kromer aktuell nicht weiter zu dem Thema äußern.