Handball: Wolff heizt Wechselgerüchte an

Gibt es die grandiosen Reflexe von Andreas Wolff künftig wieder regelmäßig in deutschen Handball -Arenen zu bestaunen? Die Chancen stehen gut, zumal sich der Nationaltorwart öffentlich dazu äußerte, in die Bundesliga zurück zu wollen. „Ich würde sehr, sehr gern wieder zurück nach Deutschland wechseln“, bestätigte Wolff im Dyn -Format „Overtime“.

„Aus sportlicher Sicht könnte es durchaus reizvoll sein, in der Bundesliga zu spielen. Das Messen mit den besten Klubs der Welt – Woche für Woche und nicht nur in der Champions League – ist sehr interessant. Und das könnte meiner sportlichen Qualität noch einmal einen Schub geben“, führte er aus.

Demnach ist das Kapitel Kielce zwar gewissermaßen unvollendet, jedoch sieht Wolff in Deutschland womöglich größere Chancen, sich den Traum vom Champions-League-Sieg zu erfüllen. Sein polnischer Klub scheint schließlich ein wenig auf dem absteigenden Ast zu sein, verpasste den polnischen Meistertitel und scheiterte im Champions-League-Viertelfinale an Magdeburg .

Bundesliga-Rückkehr bahnt sich an: Wettstreit zwischen Kiel und Magdeburg

In den vergangenen Wochen wurde Wolff kurioserweise immer wieder ausgerechnet mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht. Laut Informationen der Sport Bild soll nun aber auch der THW Kiel am erfahrenen Schlussmann interessiert sein. Für Wolff wäre es eine Art Rückkehr, nachdem er im Jahr 2019 Kiel in Richtung Kielce verlassen hatte. Mit dem THW gewann er zwar einmal den EHF- und zweimal den DHB-Pokal, wurde aber wie zuvor in Wetzlar nie Deutscher Meister.