Handball: Ex-Nationalspieler jetzt Malle-Gastronom

Sven Lakenmacher, einstiger Handball-Nationalspieler, beendet erst kürzlich seine Trainerkarriere in Deutschland. Nun widmet sich der 53-Jährige einem kulinarischen Projekt außerhalb Deutschlands.

Der 53-Jährige hatte einige Wochen zurückliegend seine Trainerkarriere beim Drittligisten SF Söhre beendet. Dem 47-maligen Nationalspieler steht nun eine neue Aufgabe bevor: Lakenmacher eröffnet ein nobles Restaurant - und das nicht einmal mehr in Deutschland.

Lakenmacher-Lebensgefährtin lotst ihn nach Mallorca

Weitere Handball-Größen ließen sich den Besuch nicht nehmen: Wie die BILD berichtete, schauten schon am Eröffnungstag unter anderem die ehemaligen Nationalspieler Michael und Uli Roth vorbei.

Sportfamilie Lakenmacher: Zwischen Handball und Fußball-Bundesliga

Die weiterhin bestehende Verwurzelung in der Handball-Welt verwundert dabei kaum, schon Lakenmachers Vater Wolfgang war eine Handball-Größe in der DDR. Der einstige Kapitän des SC Magdeburg und 198-malige DDR-Nationalspieler verschaffte seinem Sohn Zugang zu der Sportart.

Olympia-Sorgen bei Wolff? So geht's dem Torwart-Giganten

Die Handball-Welt trauerte zu seinem Tod im vergangenen Jahr. Doch Sven Lakenmacher vererbte das Talent und Interesse offenbar selbst weiter und hielt so die familiäre Bindung in den Handball-Sport aufrecht.

Tochter Mia war in der Jugend im Handball aktiv, musste aber ihre Karriere nach zwei Kreuzbandrissen mit nur 21 Jahren beenden. Auch Sohn Fynn ist im Profisport kein unbekannter Name. Der 24-Jährige steht seit dem 1. Juli beim beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 unter Vertrag, spielte zuvor in der 3. Liga bei 1860 München.