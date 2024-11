Unfassbar! Handball-Keeper droht WM-Aus nach Kabinenprügel

Nach einer Niederlage in der Champions League eskaliert in Zagreb ein teaminterner Konflikt. Dem folgenschwer verletzten Keeper droht das WM-Aus.

Nach einer Niederlage in der Champions League eskaliert in Zagreb ein teaminterner Konflikt. Dem folgenschwer verletzten Keeper droht das WM-Aus.

Bei keinem Sportteam der Welt wird nach einer Niederlage in der Kabine gute Stimmung herrschen - eine solche Eskalation ist allerdings nicht alltäglich.

Nach dem 22:25 von RK Zagreb gegen den HBC Nantes in der Handball-Champions-Leaguein kam es in Umkleide der Kroaten zu einer offenbar üblen Schlägerei.