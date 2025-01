Underdog? Von wegen! Der Überflieger, der Deutschland zittern lässt

Dies liegt unter anderem an einer Goldenen Generation, die der portugiesische Handball in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Dessen beeindruckende Offensivstärke stellte die Mannschaft von Trainer Paulo Pereira beim aktuellen Turnier schon mehrfach unter Beweis, zuletzt beim 46:28-Kantersieg gegen ein chancenloses Chile.

„Portugals Entwicklung war vorherzusehen“

Die Entwicklung schritt in den folgenden Jahren voran und hat nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wie das Pereira-Team das entscheidende Hauptrundenspiel gegen den Nachbar Spanien mit 35:29 für sich entschied, sollte in Deutschland für gehörigen Respekt sorgen. Zuvor besiegte Portugal bereits Gastgeber Norwegen. Nur die Topteams Dänemark und Frankreich sind bisher ebenfalls unbesiegt.

Erst 2023 hatten Quintanas Teamkameraden den Schock so weit verdaut, dass sie bei der WM in Polen und Schweden die Gruppenphase als Sieger überstanden und nur knapp das Viertelfinale verpassten. Zwei Jahre später hat sich das Team vor allem in der Offensive zu einer echten Gefahr gemausert: Keine einzige Mannschaft hat bei der aktuellen WM bislang so viele Tore erzielt wie die Portugiesen - nicht einmal der haushohe Favorit Dänemark, der das DHB-Team bekanntlich mit einem 40:30 demontiert hatte .

„Dass jetzt noch weitere junge Spieler dazugekommen sind, ist auch eine Folge der Jugendarbeit, die in Portugal geleistet wird“, sagt M‘Bengue. „Die besten Jugendspieler des ganzen Landes werden bei Benfica, Sporting oder Porto konzentriert und dann an andere Vereine verliehen. So können sie in der Liga schon in jungen Jahren Erfahrungen sammeln und kommen dann zurück, wenn sie alt genug sind. Deswegen ist es kein Zufall, sondern ein tolles Jugendkonzept mit sehr guten Trainern.“