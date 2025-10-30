U17-WM heute live: Deutschland - Katar LIVE im TV und Gratis-Stream - Das Finale winkt!

SPORT1 30.10.2025 • 14:30 Uhr Die deutsche U17-Nationalmannschaft trennt nach dem überzeugenden Gruppensieg nur ein einziger Sieg vom WM-Finale. Hier läuft das Halbfinale der DHB-Junioren gegen Katar heute live.

Dem Deutschen Handballbund winkt der nächste große Erfolg im Nachwuchsbereich. Nach den EM-Titeln der U19-Juniorinnen und Junioren, schickt sich nun die männliche U17-Auswahl an, die in Casablanca (Marokko) ausgetragene Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Das junge DHB-Team steht nach drei erfolgreichen Auftritten in der Gruppenphase im WM-Halbfinale. Deutschland empfängt in diesem das Team aus Katar. Die Partie steigt heute um 17.45 Uhr.

Handball, U17-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland vs. Katar

TV : /

: / Livestream : YouTube (IHF)

: YouTube (IHF) Liveticker: /

Das Halbfinale der U17-WM zwischen Deutschland und Katar wird heute live und kostenlos vom Handball-Weltverband (IHF) auf YouTube gestreamt.

U17-WM: Deutsche Handballer mit drei ganz klaren Siegen im Rücken

Deutschland kann nach dem souveränen Gruppensieg mit ordentlich Selbstvertrauen ins Halbfinale gegen Katar gehen. Die deutschen Junioren hatten in keiner der drei Partien Probleme und bezwangen den Iran (45:20), Puerto Rico (54:15) und Argentinien (44:22) allesamt mehr als deutlich.

Das Torverhältnis von 143:57 ist das beste aller teilnehmenden Nationen. „Wir sind happy über den Gruppensieg. Heute können wir uns darüber freuen, ab Mittwoch beginnt aber die Vorbereitung auf das Halbfinale“, schilderte Bundestrainer Jochen Beppler nach dem überzeugenden Erfolg gegen Argentinien.

Deutschland klarer Favorit gegen Katar - Finale gegen Spanien?

Die Favoritenrolle im Halbfinale liegt klar beim deutschen Team. Während die DHB-Junioren alle Partien klar gewannen, fing sich Katar als einziger Halbfinal-Vertreter bereits eine Niederlage ein. Beim 24:41 gegen Spanien blieb das Team absolut chancenlos.

Die Siege gegen Tunesien (38:30) und Südkorea (45:24) reichten aber, um sich als bester Gruppen-Zweiter für das Halbfinale zu qualifizieren. Katar profitierte dabei auch vom deutlichen Deutschland-Sieg über Argentinien.