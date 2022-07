Handball-CL: Magdeburg gegen PSG, Kiel trifft auf Barcelona

Die besten zwei Teams der Achtergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs (nach Hin- und Rückspiel) ermitteln die weiteren Teilnehmer an der Runde der besten Acht. Die Gruppenphase beginnt am 14. und 15. September. Das Final Four steigt am 17. und 18. Juni 2023 in Köln.